Benitez: “Sorpreso dall’Inter: complimenti. Sulla gestione Inzaghi vi dico…”

Rafa Benitez dice la sua sui quarti di finale di ritorno di Champions League. Su Napoli-Milan, da ex allenatore degli azzurri, ma anche su Inter -Benfica, da ex tecnico dei nerazzurri. Ecco le parole dello spagnolo a La Gazzetta dello Sport:

«Da collega, non mi piace che qualcuno possa perdere il lavoro. La gestione Inzaghi nel complesso è positiva, sennò non sarebbe ai quarti in Champions. Vediamo come proseguirà, magari diventa un’annata da ricordare...».