Inter, verso il Benfica: difesa scelta, scalpita Calhanoglu e i favoriti in attacco

Riecco Hakan Calhanoglu . Nel finale contro il Monza non è riuscito a far svoltare l’ Inter , ma ormai è pienamente recuperato e a disposizione verso il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle condizioni del turco in vista del match di mercoledì a San Siro. “Dipendesse da lui, Hakan partirebbe dall’inizio, visto che gli allenamenti crescenti con la squadra si sentono nelle gambe.

Inter, Calhanoglu scalpita

Prima dei 19’ più recupero giocati contro i brianzoli, il turco aveva lavorato col gruppo al completo solo un paio di volte, poche per partire dall’inizio. Nonostante questo ritorno confortante, è probabile che Inzaghi aspetti ancora per schierare il suo regista dall’inizio: un po’ perché potrebbe essere un’arma in corsa e sarebbe in grado di sostituire ogni compagno sulla mediana in basse alla necessità, e un po’ perché l’uomo che è tornato nelle vecchie terre di mezzo ha dato segnali di rinascita. Il Brozovic declinante di questa stagione si è, infatti, riacceso misteriosamente a Lisbona, come tanti nerazzurri che staccano e riattaccano la spina in base alla grandezza dell’avversario. Domani a San Siro ci si gioca una semifinale di Champions League, probabile che Marcelo sia ben concentrato sull’eventi.