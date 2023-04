Inter, Onana il sacrificato? United pista concreta e c’è già una valutazione

Sembrava dovesse essere Denzel Dumfries il sacrificato di casa Inter la prossima estate sull'altare della sostenibilità. Invece il rendimento dell'olandese è calato e la dirigenza nerazzurra potrebbe fare altre mosse. Chi in questo momento si sta mettendo in mostra in maniera importante è André Onana. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: "Esiste già una quotazione per il numero uno interista: non meno di 40 milioni di euro. Lo United è il club che si è mosso in maniera più concreta, sull’onda delle indicazioni di Ten Haag. Il tecnico dei Red Devils, infatti, conosce bene Onana, visto che sono stati insieme per 4 anni e mezzo all’Ajax, sfiorando la semifinale di Champions nel 2018-19".

Lo United tra i pali ha già un portiere di primo livello. Questo, però, non sembra essere un ostacolo: "Vero è che De Gea è il padrone della porta di Old Traffors da 12 anni, ma Ten Haag ha manifestato il desiderio di cambiare e di puntare su un portiere con caratteristiche diverse, come l'abilità con il pallone fra i piedi, in modo da far ripartire al meglio l’azione. Il contratto di De Gea è in scadenza a giugno, ma lo United ha la facoltà di rinnovarlo unilateralmente per un’altra stagione. Le prossime settimane serviranno per definire i piani dei Red Devils. Peraltro, Onana potrebbe sbarcare allo United anche senza l'addio allo spagnolo: per arrivare ad un avvicendamento più morbido, non è da escludere la convivenza...".