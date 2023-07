Biasin: “Lukaku crede che l’Inter sia ancora casa sua: ecco cosa può cambiare le cose”

Così il giornalista: "Chiuso Onana, l’Inter farà pervenire l’offerta ufficiale al Chelsea, la speranza di tutti è che non si vada troppo per le lunghe"

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku : "Lukaku è signore dal carattere particolarissimo, soprattutto è giocatore impaziente. Un tempo disse “l’Inter è casa mia!” ma due giorni dopo se ne andò a Londra. Poi disse “Chelsea è casa mia!”, ma due mesi dopo decise di tornare all’Inter “che è casa mia!”.

Oggi Big Rom crede ancora che l’Inter sia casa sua e lo crede fermamente, ma vuole sistemarsi in fretta. Chiuso Onana, l’Inter farà pervenire l’offerta ufficiale al Chelsea, la speranza di tutti è che non si vada troppo per le lunghe perché il tempo - è solo quello - potrebbe cambiare gli scenari".