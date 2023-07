Onana-United, tutte le cifre sul tavolo. “Se il giorno del raduno non sarà chiusa…”

Ieri in Inghilterra si sono diffusi rumors secondo cui André Onana sta già cercando casa a Manchester. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo, Erik ten Hag spinge per averlo entro il fine settimana, per la tournée negli Stati Uniti. La richiesta dell’Inter è sempre stata la stessa: 60 milioni di euro. Ora si attende l’offerta ufficiale definitiva per arrivare alla chiusura, spiega il Corriere dello Sport.