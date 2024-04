Se potesse scegliere dei giocatori per rinforzare l’Inter del prossimo anno, chi comprerebbe?

“Penso che la società stia già pensando di rinforzare la squadra provando a prendere giocatori come Gudmundsson, Zielinski e Taremi. Stanno cercando anche un centrale dell’Atletico Madrid per ringiovanire il reparto dei centrali di difesa (Hermoso, ndr). Sulla fascia destra se venisse venduto Dumfries ci sarebbe bisogno di un sostituto come per esempio Kayode della Fiorentina. Un giocatore di notevole fisicità, sembra buono ma molto giovane e con ampi margini di miglioramento".