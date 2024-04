"L'Inter, da un punto di vista di gestione, è all'apice. C'è grande armonia tra i dirigenti, c'è un ottimo assetto societario, come non c'era dai tempi di Moratti. Me lo confermano anche gli amici che ho all'interno del club, ma lo si vede anche sul campo. La società al momento ha meccanismi perfettamente oliati e i dirigenti sono stati bravi a non far mancare mai certezze. Dubito che succederà qualcosa di simile a quanto visto nel Milan, perché Oaktree, differentemente da Elliott, non è un fondo interventista che vorrebbe gestire in prima persona il club. Dunque, credo che ci siano già delle trattative in corso, o per prolungare il finanziamento, o per l'ingresso di nuovi investitori".