Sky – Inter, giornata di tensione per Brozovic. C’è il Barça: cessioni per arrivare a 17 mln

Giornata di nervosismo e tensione in casa Inter: Brozovic ha detto no all'Al Nassr. Ha provocato dicendo di volere 30 milioni. Il Barça spinge con un contratto meno ricco, ma con ambizioni diverse.

Il Barcellona non ha oggi la possibilità di fare un'offerta come quella degli arabi. Nei prossimi giorni si giocherà su qualche cessione del Barcellona per poter permettere al Barça di arrivare almeno a 17 milioni per Brozovic, poi valuterà l'Inter.