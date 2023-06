FCIN1908 / Inter, Thuram ha firmato! Presto l’ufficialità del suo arrivo in nerazzurro

Manca solo l'ufficialità per formalizzare definitivamente il passaggio di Marcus Thuram all'Inter a parametro zero

Manca solo l'ufficialità per formalizzare definitivamente il passaggio di Marcus Thuram all'Inter a parametro zero. Come appurato da FCInter1908.it, infatti, l'attaccante francese, entrato circa tre ore fa nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione a Milano, ha firmato il contratto che lo legherà all'Inter fino al giugno del 2028.