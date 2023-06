MD – Brozovic in partenza, l’Inter cerca il sostituto in casa Atletico: obiettivo Witsel

L'Inter cerca rinforzi a centrocampo. Soprattutto nel caso in cui la cessione di Marcelo Brozovic dovesse andare in porto. Oltre a Frattesi, da tempo nel mirino del club nerazzurro sempre in concorrenza con Milan, ma anche Juve e Roma, dalla Spagna spunta una nuova ipotesi per il centrocampo di Inzaghi.