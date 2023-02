Sky – Esperienza e solidità: torna Brozovic nel cuore dell’Inter

Il recupero di Brozovicsi è compiuto e Inzaghi può essere contento di avere abbondanza nelle scelte a centrocampo. Il croato - sottolineano da Skysport - è stato negli ultimi anni una pedina essenziale per l'Inter: qualità, quantità e sostanza e tanta, tanta corsa. Con Spalletti è diventato insostituibile e lo è stato anche per Conte e per l'attuale allenatore nerazzurro che di lui difficilmente avrebbe fatto a meno se un infortunio non lo avesse messo ko.