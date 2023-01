Supercoppa Inter-Milan, domani conferenza Inzaghi. Con lui Mkhitaryan 

Il tecnico nerazzurro parlerà domani alla stampa in vista della sfida contro i rossoneri: i dettagli

Le due squadre, in vista della partita di mercoledì sera, sono già arrivate a Ryhad e da lì domani si terranno le conferenze stampa di presentazione della sfida. Per quanto riguarda la squadra nerazzurra, insieme a Simone Inzaghi ci sarà Henrikh Mkhitaryan a rispondere alle domande dei giornalisti quando in Italia saranno le 9.30 (ora locale 11.30).