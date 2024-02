L'unica nota negativa della trasferta di Lecce è il problema accusato nella rifinitura da Calhanoglu . Il turco è andata in trasferta sperando di migliorare, ma il problema muscolare si è rifatto sentire. Ora Inzaghi dovrà rinunciare al suo regista per le prossime gare.

"Nel non volersi abbandonare alla felicità nonostante un +9 in classifica, che potrebbe diventare +12 solo mercoledì, c’è forse quel pensiero turco conficcato in testa già da sabato pomeriggio. Durante la rifinitura di Appiano Hakan Calhanoglu ha sentito un fastidio all’adduttore, ma d’accordo con lo staff medico Inzaghi ha comunque scelto di portarlo a Lecce, fiducioso in un miglioramento. Ebbene, la domenica mattina non ha dato segnali positivi e il regista titolare è rimasto a Lecce 90’ in panchina: sarà fuori anche mercoledì con l’Atalanta e poi con il Genoa", scrive La Gazzetta dello Sport.