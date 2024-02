Inter, in trasferta nessuna ha vinto di più nei top5 campionati europei

Il rendimento dell'Inter di Inzaghi si vede nel primo posto e nei nove punti di differenza dalla seconda in classifica, con una gara in meno, ma in generale la formazione nerazzurra già dalla scorsa stagione ha iniziato un percorso di maturità e crescita che l'ha portata a sbagliare in campionato, perdere punti che poi hanno aperto la strada al Napoli, ma arrivare fino in fondo in Champions. Poi è iniziata questa nuova stagione e da quella precedente Lautaro e compagni si sono portati dietro forza e consapevolezza. Quelle di chi sa fino a dove può arrivare un gruppo coeso e completo, con giocatori interscambiabili nei ruoli e pronti tutti a dare tutto.