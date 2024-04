Potrebbe suonare come un paradosso: proprio quando Hakan ha arretrato il suo raggio d'azione e si è allontanato dalla porta, giocando da regista/mediano davanti alla difesa, ha toccato la doppia cifra in Serie A. Calcia meno rispetto al passato, quando da trequartista o mezz'ala faceva cantare il suo destro (ma anche il sinistro) con conclusioni da fuori. Ma da regista, responsabilizzato dal ruolo che gli ha affidato Simone Inzaghi ha acquisito la calma dei più forti, il sangue freddo che gli consente di non tremare mai dagli 11 metri", scrive Gazzetta.it.

"Il lunedì sera di Calhanoglu sembrava girare storto. Nel primo tempo era arrivata una brutta uscita di palla da cui è nato il gol di Lazar Samardzic. Hakan ha continuato a fare la sua partita, anche con il solito prezioso lavoro in fase di non possesso. E poi, nella sua comfort zone, lì dove si guarda negli occhi il portiere avversario con 11 metri di distanza tra sé e la porta, ha segnato il preziosissimo gol del pareggio per i suoi.

Quello di Udine è stato l'ottavo rigore segnato da Calhanoglu in questo campionato. Hakan ha esultato dagli 11 metri in stagione anche in Champions League in casa contro il Salisburgo e nella semifinale di Supercoppa contro la Lazio. Nella notte amara del Civitas Metropolitano, la lotteria dei rigori per i nerazzurri era stata inaugurata dalla rete gonfiata dal turco. Calha è più che mai nella parte, il ruolo di regista/mediano sembra fatto apposta per lui. Chi lo avrebbe detto, qualche anno fa. Se dovesse arrivare un'altra rete, eguaglierebbe il record personale di 11 gol in un campionato, dieci anni fa in Bundesliga. Ma nella testa c'è solo il tricolore, da grande protagonista. Derby o non derby", scrive Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.