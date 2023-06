Cambiasso: “Speriamo che l’Inter possa riportare la Coppa a Milano. Nel 2010…”

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter e fra gli eroi nerazzurri del triplete del 2010, ha parlato così del grande appuntamento di domani sera a Istanbul

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della cena di gala organizzata dall'UEFA alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City, Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter e fra gli eroi nerazzurri del triplete del 2010, ha parlato così del grande appuntamento di domani sera a Istanbul:

"La finale del 2010? E' stato un percorso lungo un anno. Io ho vissuto molto peggio la finale di Coppa Italia e la partita che ci ha dato lo scudetto. La prima perché sembrava che giocassimo in trasferta, con un solo angolino riservato ai nostri tifosi. Quando siamo entrati in campo, la Lega per sbaglio ha messo l'inno della Roma, tutto era contro. La seconda, invece, perché avevo paura di perdere lo scudetto contro una squadra già retrocessa. Alla finale siamo arrivati con grande consapevolezza, io l'ho vissuta con relativa tranquillità".