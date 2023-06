Guardiola: “Abbiamo studiato l’Inter, i miei la conoscevano poco. Come tutte le italiane…”

"Ora dobbiamo parlare poco e fare tanto domani in campo. Non abbiamo il tempo di studiare altre squadre che non affrontiamo spesso, si gioca ogni tre giorni. Abbiamo cercato di studiare l'Inter al meglio, quello che potrebbero fare in campo: gli inserimenti di Barella, i cambi di gioco. Fanno tante cose interessanti. Penseremo a noi, a giocare ad alto livello, sapendo che l'Inter, come le altre squadre italiane, magari sullo 0-0 pensa di essere in vantaggio, hanno una mentalità diversa. Haaland? Gli ho detto che, visto che ha 22 anni, avrà tante occasioni. Gli ho detto che avrà pochi spazi, ma lui lo sa. Sarà questione di pazienza".