Capello: “Juve-Inter, dettagli decisivi. Dimarco-Dumfries letali. Thuram, che acquisto”

"Si giocherà sui particolari. L’Inter ha a disposizione un jolly intrigante: vincere e piantare la bandierina interista all’Allianz Stadium equivarrebbe a salutare dal finestrino del frecciarossa in partenza i passeggeri rimasti a terra. Non solo la Juventus, ma tutte le altre rivali. Una cosa è certa: Allegri affronterà l’Inter con il tradizionale blocco basso. Un modo per provare a neutralizzare una delle armi più velenose di Inzaghi: le corsie esterne. I laterali dell’Inter sono letali. Ogni cross è una potenziale occasione da gol. I palloni dei laterali interisti sono veloci, non morti. Il massimo per gli attaccanti e per centrocampisti come Barella e Mkhitaryan, professori degli inserimenti in area".