Capuano: “Scommettiamo che mai più sarà dato un rigore contro come Sommer-Nzola? Arriva prima”

Anche Capuano si mostra decisamente poco convinto: "Non giriamoci intorno, viene deciso di dare quel rigore contro Sommer e 10 giorni dopo c'è un caso identico in Juve-Udinese, identico, e non succede nulla. E si torna al vecchio standard per cui se un portiere esce e prende prima il pallone poi può fare qualunque cosa. E per arrivare al rigore contro Sommer fanno vedere al povero Aureliano, che chiedeva chi fosse arrivato prima sul pallone, l'unica immagine un po' dubbia. E invece Sommer arriva prima sul pallone. Scommettiamo che non vedremo mai più un rigore chiamato dal Var quando un portiere anticipa, qualunque cosa succeda dopo? Situazione identica in Juve-Udinese, nessuno si è sognato di richiamare l'arbitro. Anzi, non prende neanche bene il pallone mentre Sommer lo prende nettamente"