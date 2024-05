Il giovane talento in prestito al Monza potrebbe partire in estate dietro una grossa plusvalenza, sicuramente oltre i 20 mln

Se per Arnautovic sarà difficile trovare un acquirente e per Dumfries un'offerta adeguata alle richieste dell'Inter, per quanto riguarda Valentin Carboni gli estimatori non mancano. Il giovane talento argentino si è messo in mostra con la maglia del Monza e ora l'Inter deve valutare cosa fare.