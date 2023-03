Cardinale: “Stadio? Meglio indipendenti, condivisione con Inter è insolita. Loro…”

Gerry Cardinale , fondatore di RedBird Capital, la società che ha acquisito la maggioranza del Milan , ha parlato della questione stadio durante la quinta edizione del “The Business of Football Summit” di Londra, evento organizzato dal Financial Times.

«Per quanto riguarda l'Inter, so che stanno pensando a quale sarà il loro futuro. È anche un po' insolito, visto al di fuori dell'Italia, il fatto della condivisione dello stadio con l'Inter. Se si potesse scegliere, lo si costruirebbe da soli, in modo da essere padroni di se stessi. Quindi tutto quello che posso fare è concentrarmi su noi stessi. E vedrò qual è la decisione migliore per noi», ha detto riferendosi all'idea iniziale, quella per la quale i due club hanno lavorato per anni, costruire uno stadio comune nell'area di San Siro abbattendo l'attuale stadio.