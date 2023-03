CorSera – Stadio, scelta Milan? Ecco cosa Zhang considera uno sgarbo di Cardinale

Dopo l'ufficialità da parte del Milan della volontà di costruire il proprio stadio in una nuova zona, l'Inter ne ha preso atto e ha messo in moto il piano B

Dopo l'ufficialità da parte del Milan della volontà di costruire il proprio stadio in una nuova zona, l'Inter ne ha preso atto e ha messo in moto il piano B. Anche se la soluzione stadio condiviso a San Siro rimane sullo sfondo.

"L’ipotesi è di firmare un «accordo di programma» tra Milan, Comune e Regione, un meccanismo che consente di andare in variante e superare i vincoli sulle licenze edilizie. Insomma, si lavora verso la direzione che era stata illustrata ufficialmente martedì a Palazzo Marino. E non cambia i programmi il comunicato della Snaitech, la proprietaria attuale dell’area dell’ippodromo", spiega il Corriere della Sera.

"E l’Inter? Al di là dell’irritazione di Steven Zhang che considera uno sgarbo che Cardinale non l’abbia ancora incontrato, non si dà affatto per tramontato il progetto del San Siro condiviso. Quanto al piano B dell’Inter, sottoposto a un accordo firmato di riservatezza, è stato il Comune di Assago a rivelare che i terreni interessati non sarebbero nei loro confini, ma caso mai in quelli di Rozzano", aggiunge il quotidiano.