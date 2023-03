GdS – Inter, ecco l’area tra Assago e Rozzano individuata per il nuovo stadio

La questione nuovo stadio per Inter e Milan ha vissuto in settimana un nuovo capitolo: l'ipotesi di un impianto in comune, costruito nell'area dell'attuale San Siro, portata avanti dalle due società per anni, sembra ora perdere concretezza. I rossoneri pare abbiano già individuato la zona dove edificare la loro casa, e i nerazzurri? La Gazzetta dello Sport: "Un terreno di quasi un milione di metri quadrati, tra Rozzano e Assago. Delimitato da autostrada e tangenziale. È in un'immensa distesa di verde inutilizzata che potrebbe sorgere il nuovo stadio dell'Inter, a pochi passi dal Mediolanum Forum. Il palazzetto è di proprietà della famiglia Cabassi, che detiene anche l'adiacente area su cui si fanno ragionamenti per il possibile impianto tutto nerazzurro dopo la rottura tra il club di Steven Zhang e il Milan sullo stadio insieme".