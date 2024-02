Caressa: “Scudetto? Vediamo quando l’Inter avrà la Champions. Thuram esempio che…”

In collegamento a Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato della vittoria dell’Inter con la Juve. “Io credo sia da vedere per lo scudetto quando l’Inter giocherà in Europa. Ma anche ieri ha dato un’importante dimostrazione di sicurezza la squadra di Inzaghi ecco, se la distanza rimarrà quella o meno. La Juve ora ha fatto 1 punto in 2 partite, magari poi accadrà anche all’Inter ecco, ma il Milan prende troppi gol. Se continuerà così, la vedo dura.