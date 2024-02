Il giorno dopo Inter-Juve, su X Maurizio Pistocchi pone l'attenzione su un intervento dubbio di Danilo nei confronti di Thuram in area di rigore bianconera. Per il giornalista l'intervento del difensore nei confronti dell'attaccante era da sanzionare con un calcio di rigore.

"Nell’ultima di campionato, due interventi in area di rigore, di Cabal su Kvarathskhelia e Danilo su Thuram, nei quali il difensore per eccessiva foga e imprudenza prende tutto, prima gamba e poi palla, non sono stati sanzionati con il calcio di rigore. Questo deve spiegare Rocchi, non la rava e la fava: questo intervento è regolare, oppure no?".