In casa Inter c'è attesa per conoscere le condizioni di Stefan de Vrij, rientrato in Italia dopo aver accusato un problema muscolare nel ritiro della nazionale olandese. Si respira un cauto ottimismo, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Lo staff nerazzurro aspetta novità nelle prossime ore circa le condizioni dell'altro centrale, Stefan De Vrij, rientrato anzitempo ad Appiano Gentile a causa di un problema agli adduttori accusato nel ritiro della nazionale olandese. [...] Attorno all'olandese regna comunque un sostanziale ottimismo per quello che, all'apparenza, sembra un semplice affaticamento muscolare, risolvibile nel giro di una-due settimane, si attende l'esito degli accertamenti nelle prossime ore".