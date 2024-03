Non arrivano buone notizie sulle condizioni fisiche del difensore rientrato ad Appiano dopo l'infortunio muscolare in Nazionale

Le prime sensazioni riguardo all'infortunio di De Vrij non sono buone. Si attende ancora l'esito degli esami svolti con l'Olanda, ma dopo averlo visitato, lo staff medico nerazzurro teme una lesione muscolare per il difensore.

"De Vrij ha già svolto in Olanda gli esami per valutare l’entità del guaio muscolare agli adduttori rimediato in nazionale. L’esito sarebbe dovuto arrivare nelle mani dell’Inter ieri, ma un problema tecnico ha bloccato l’invio da parte dei medici della nazionale di Koeman. In ogni caso il difensore, ieri a Milano, è stato già visitato dai medici dell’Inter: si teme una lesione muscolare", scrive La Gazzetta dello Sport.