Il difensore olandese, tornato in Italia dopo il problema muscolare accusato in Nazionale, verrà visitato a breve

Tornato in Italia dopo il problema muscolare accusato con la nazionale olandese, Stefan de Vrij è in attesa di sottoporsi a nuovi esami specialistici con l'Inter per capire l'entità dell'infortunio. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il dottor Volpi vuole eseguire dei controlli in prima persona a inizio settimana per avere un quadro della situazione più chiaro. Prima di sbilanciarsi su eventuale diagnosi, l'Inter vuole conoscere nel dettaglio le condizioni del giocatore.