Il fondo Oaktree non avrà bisogno di un periodo di tempo per conoscere i conti dell'Inter. La transizione sarà lineare

Il fondo Oaktree non avrà bisogno di un periodo di tempo per conoscere i conti dell'Inter. Due esponenti del fondo californiano, infatti, già siedono in Cda e già conoscono perfettamente strategie e situazioni contabili del club nerazzurro.

"A partire dal risultato di bilancio, che, se per l’esercizio in corso registrerà un passivo attorno ai 50 milioni di euro, per il 2024/25 dovrebbe segnare un pareggio. A conferma di un sentiero sempre più virtuoso, che ha regalato successi sul campo, ma anche significativi miglioramenti economico-finanziari. Ecco perché avrebbe poco senso cambiare o anche correggere qualcosa. Ovviamente, ogni aspetto andrà verificato nel momento in cui, effettivamente, Oaktree salirà sul ponte di comando. Il management, però, è già stato rassicurato e invitato a proseguire quanto avviato".