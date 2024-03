Cds – Inter, dati di bilancio più che confortanti. Subentra Oaktree? Molto probabile

Secondo il Corriere dello Sport "I dati più che confortanti non cambiano la sostanza: il futuro dell’Inter resta in bilico. Il 20 maggio scadrà il prestito con Oaktree, che finora non ha accettato di concedere altro tempo a Steven Zhang. Peraltro, continua ad essere complicata la ricerca di un altro istituto finanziario che conceda il rifinanziamento. Insomma, è sempre più probabile che sia il fondo americano a “chiudere” l’esercizio in corso".