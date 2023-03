CdS – Inter, Inzaghi risorto nella notte più complicata: è ancora re di Coppa

Non è stata per nulla una serata facile per l'Inter. Per questo, al triplice fischio, la gioia è stata ancora più grande. Il Corriere dello Sport torna anche sui momenti più complicati della partita: "La tensione, dopo sessanta minuti, è cominciata a salire. ll pallone scottava, ogni contrasto poteva diventare decisivo. Il Porto attaccava con cattiveria, l’Inter teneva duro conservando lucidità. Fuori un destro dal limite di Barella. Si continuava nel corpo a corpo. Dzeko, un difensore aggiunto, era esausto. Inzaghi lo ha cambiato con Lukaku, inserendo anche D’Ambrosio al posto di Dimarco. Bastoni si è fatto male. Dentro De Vrij. Sergio Conceiçao si è affidato a Franco e Toni Martinez".