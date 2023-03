Inzaghi: “Problemi economici post scudetto. Ma parlerò al momento giusto perché confondete…”

Le parole dell'allenatore dell'Inter dopo la gara del do Dragao tra i nerazzurri e il Porto

Daniele Vitiello

Triplice fischio di Porto-Inter. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa al do Dragao. Queste le sue parole, riportate dall'inviato di Fcinter1908.it sul posto.

Di cosa sei più orgoglioso? — "Del gruppo, dei ragazzi che ho. Abbiamo fatto qualcosa di storico, che mancava da tantissimo tempo, con mille difficoltà. Abbiamo avuto problemi alla vigilia, in corso di partita e contro un avversario forte. Ci gustiamo questa serata, è un passo importante che volevamo. Ne aveva bisogno l'Inter, i tifosi tutti. Siamo soddisfatti dei quarti, li giocheremo con grandissimo entusiasmo".

Cosa serve perché questa occasione diventi una svolta? — "18 mesi fa sono stato chiamato per riportare l'Inter agli ottavi. Mi avevano chiesto questo e arrivare nelle prime quattro perché c'era qualche problema al mio arrivo. Si è fatto un lavoro importante di trofei e vittorie, con qualche sconfitta che può capitare. L'Inter è seconda e ai quarti di Champions, un grandissimo traguardo al momento. Giusto godersi la partita, poi penseremo ai quarti. Questi ragazzi sono capaci di tutto. E non dimentichiamo che siamo secondi in campionato".

Partita mourinhana, ricorda il Camp Nou del 2010. Il clima vi ha aiutato a tirar fuori qualcosa di più? — "A parte l'ultimo quarto d'ora non abbiamo sofferto. Onana è stato decisivo, ma prima la squadra è stata brava. Qualche problemino l'abbiamo avuto, ma nei 180' l'Inter ha meritato la qualificazione perché l'ha voluta con tutte le proprie forze, senza subire gol contro una squadra di grandi attaccanti".

Quarti di Champions e secondo in campionato: questi risultati vanno rivalutati in senso positivo? — "Non ho nessuna rivincita da prenderemi. Non è questo il momento di parlare. So il percorso che ho fatto qui nell'Inter con il mio staff e grandi uomini come i giocatori che ho. Lo scudetto ha provocato qualche problemino a livello economico: negli ultimi 18 mesi ha vinto trofei ed è entrata ai quarti di Champions. E' facile parlare di Simone Inzaghi perché forse l'educazione e l'intelligenza vengono confuse nella vita. Al momento giusto parlerò: lo devo a me stesso e ai miei familiari".

Cosa bisogna migliorare in fase offensiva — "Oggi abbiamo avuto un paio di situazioni che dovevamo sfruttare meglio con Barella e Lautaro. Non riesco in questo momento a pensare male. Siamo il secondo miglior attacco, l'anno scorso il migliore, per cui abbiamo il gol nelle corde e cercheremo di farlo. E' bastato il gol di Lukaku nel doppio confronto, ora è giusto goderci il passaggio ai quarti. Da domani penseremo alla partita di domenica con la Juventus".