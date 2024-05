Zhang ieri ha ricevuto diverse chiamate di ringraziamento per questi anni, una particolarmente apprezzata da Massimo Moratti. Si sarà commosso, invece, nel vedere l’omaggio dell’allenatore del suo scudetto diventato nel tempo un caro amico. Simone Inzaghi, si sa, è allergico ai social, ma ha recapitato un messaggio non banale attraverso la moglie Gaia. In una story un collage di foto del tecnico col presidente e un “grazie” con le iniziali s.i. Oltre a Inzaghi, anche un paio di giocatori hanno pensato a Steven in un giorno storico.

Hakan Calhanoglu su Instagram ha postato la foto della live social con Zhang il giorno dopo il derby scudetto: «Gli addii non sono mai facili, ma questo è davvero duro - ha scritto il turco -. Mr. President, grazie per aver creduto in me quando nessuno lo faceva. Le cose che abbiamo vissuto e conquistato rimarranno per sempre nel mio cuore. Ti auguro il meglio per il futuro». «Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre», ha invece scritto Federico Dimarco. Zhang gli ha risposto con un “Fede, ti voglio bene” corredato da un cuore: è stato l’unico momento in cui Steven ieri ha rotto pubblicamente il silenzio", si legge.