Mercato, rinnovi e non solo: l’agenda e i tempi di Oaktree all’Inter

Otto anni dopo, l'Inter ha una nuova proprietà. Finita l'era Suning, Oaktree oggi ha ufficializzato il suo avvento, ma per circa un mese, come sottolinea la Gazzetta dello Sport , i nerazzurri vivranno un periodo di transizione a livello societario. "Esistono infatti dei tempi tecnici di transizione che consentiranno al nuovo corso di decollare davvero, perché innanzitutto a livello societario c'è da fare la muta scrollandosi di dosso il passato cinese per vestire una nuova pelle a stelle e strisce", sottolinea il quotidiano.

"Questa tabella di marcia, ovviamente, tiene in stand-by una parte di operatività anche a livello sportivo, perlomeno per quanto riguarda le ufficialità. La dirigenza dell'Inter non smetterà di trattare con Lautaro Martinez per il rinnovo contrattuale o di portare avanti trattative di mercato, ma dovrà aspettare che il nuovo organo si stabilisca per ufficializzare gli accordi anche già sostanzialmente trovati come quello per il prolungamento di Simone Inzaghi".