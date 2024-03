L’ultimo allenamento ha visto il rientro in gruppo di Acerbi e Frattesi. Col Genoa Sanchez affiancherà Lautaro in attacco

Inter-Genoa si avvicina e anche la rifinitura della vigilia è ormai in archivio. Inzaghi riflette per calibrare al meglio le energie in vista dei prossimi due impegni di campionato, perché poi arriverà il dentro o fuori con l’Atletico Madrid da non fallire.

Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, l’ultimo allenamento ha visto il rientro in gruppo di Acerbi e Frattesi. I due sono completamente recuperati, così come Thuram, rientrato in gruppo ieri, ma non andranno in campo dal 1’. L’unico indisponibile rimane Calhanoglu, che nel mirino ha però la trasferta di Bologna.