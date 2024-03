"In realtà il primato dei bianconeri potrebbero superarlo anche concedendosi un pareggio visto che, con 11 affermazioni negli altri incontri, conquisterebbero 34 punti e arriverebbero a 103. Si tratta di vette incredibili, ma per quest'Inter, che ha centrato 8 successi di fila in Serie A, niente sembra impossibile. Anche perché ha sia il miglior attacco del torneo (67 centri) sia la miglior difesa (12 gol subiti)".