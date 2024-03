In attesa del pronunciamento del Procuratore federale in casa nerazzurra si ragiona sulle possibili conseguenze del caso Acerbi

Nella mattinata il Procuratore federale ha ascoltato in videoconferenza la versione di Acerbi . In attesa di conoscere il colloquio con il difensore del Napoli Juan Jesus e le sanzioni che verranno prese, in casa Inter si riflette sul futuro del nerazzurro.

"Il colloquio, iniziato alle 10 e durato circa 50 minuti, durante il quale Acerbi ha ribadito di non aver rivolto frasi con intento discriminatorio o razzista all’indirizzo di Juan Jesus, ha un peso non indifferente per la permanenza del giocatore in nerazzurro. Come è noto, il club di viale della Liberazione intende evitare un coinvolgimento in fatti attinenti alla discriminazione razziale", scrive il Corriere della Sera.