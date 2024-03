La videoconferenza si è svolta in mattinata ad Appiano Gentile

La palla, ora, passa alla Procura Figc. Come raccolto da FCINTER1908 , la videoconferenza tra Francesco Acerbi e il procuratore - per chiarire la vicenda sollevata da Juan Jesus - si è svolta nel corso della mattinata ad Appiano Gentile.

Terminata l'audizione, il giocatore si è unito regolarmente al gruppo per gli allenamenti ora in corso. Acerbi era tranquillo, ora non resta che attendere i prossimi risvolti della vicenda. I nerazzurri rimasti ad Appiano Gentile proseguono il lavoro con la testa alla ripresa del campionato. Prevista una seduta di allenamento anche nella giornata di domani.