CorSera – San Siro, 3 opzioni per restare: Sala convoca Inter e Milan

“Il valore patrimoniale dello stadio è di 100 milioni di euro ma voglio ribadire che non significa che le squadre ci devono dare questo - ha spiegato Sala -. Il valore è figlio di un contratto in essere, se facessimo un investimento che cambia il valore potremmo chiedere in parte che ci sia anche una funzione pubblica. In vari modi si può valutare una riduzione del prezzo. In caso di diritto di superficie a lunghissimo termine la cifra che le squadre dovrebbero pagare in un anno sarebbe molto più limitata. L’affitto concordato dura fino a giugno 2030, quindi si può ragionare anche su questo periodo”.