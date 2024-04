In base alle indiscrezioni, lo scopo finale del presidente nerazzurro non sarebbe quello di tenersi il club a prescindere

Sono tre i potenziali investitori che possono aiutare Steven Zhang ad arrivare ad un nuovo rifinanziamento per saldare il debito con Oaktree: Ares, Sixth Street Partners e Hayfin Capital Management. Ma un eventuale spostamento o rifinanziamento, secondo il Corriere dello Sport, suggerisce quest'ipotesi per il futuro dell'Inter: "Attenzione, però, in base alle indiscrezioni, lo scopo finale del presidente nerazzurro non sarebbe quello di tenersi il club a prescindere, ma di arrivare con più margini e spazio di manovra ad una cessione che risulti il più vantaggiosa possibile. In sostanza, in cantiere ci sarebbe un prestito ponte, con una precisa prospettiva: vendere, ottenendo il massimo".