La Lega ha fatto lo stesso: come detto, al Milan era già riconosciuta la possibilità di chiedere il rinvio della gara. Ok anche da parte delle forze dell’ordine. Il derby di lunedì è un inedito assoluto, mentre le sfide cittadine giocate durante la settimana hanno dei precedenti: successe la prima volta nel 1946, per poi ripetersi nel 2001, venerdì 11 maggio (il 6-0 Milan, domenica occupata dalle elezioni). E ancora si giocò di venerdì il 14 aprile 2006 e l’ultima volta mercoledì quattro aprile 2018.

"L’ultimo incastro da sistemare riguardava le dirette televisive: da accordi la partita del lunedì sera è condivisa da Dazn e Sky, ma essendo il derby un “pick” di Dazn (una partita scelta in sede di cessione dei diritti tv) era necessario che venisse trasmessa solo via app. Così ecco che Cagliari-Juventus e Genoa-Lazio, impegnate cinque giorni dopo nella seconda semifinale di Coppa Italia, saranno anticipate a venerdì 19 per permettere a Sky di avere una partita (quella dei bianconeri) in prime-time", scrive Gazzetta.

