"Dimarco non dovrà farsi sopraffare dalle emozioni e dalla frenesia, dovrà congelare il suo “io” tifoso e concentrarsi sulle dinamiche di campo, ma non crediamo che ascolterà consigli. Giocherà come sempre, fino all’ultima stilla di energia, su e giù per la fascia sinistra, lui che da ragazzo andava su e giù dalla Nord, come da vecchio inno, il “Pazza Inter amala”, chissà quante volte l’avrà cantato", spiega Gazzetta.