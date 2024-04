I giocatori, alcuni eccitati e altri un po' spaventati, hanno dovuto sfilare in mezzo alla folla nerazzurra festante per raggiungere il centro sportivo. Buchanan non aveva indubbiamente mai vissuto nulla di simile. Barella e Calhanoglu, leader incontrastati di questa squadra, sono arrivati in macchina con la faccia di due bambini divertiti che si stavano godendo il momento. Bastoni acclamato. Dumfries e Thuram scortati a piedi nel delirio di un pomeriggio che non si dimenticheranno. Inzaghi, che in conferenza ha dato prova - l'ennesima - di una saggezza e di una tranquillità invidiabili, oggi è stato il padre che accompagna i suoi ragazzi con la calma di chi ha imparato a stare in piedi nelle tempeste più brutte. Ha ragione, Steven Zhang. Simone Inzaghi è un dono. E anche oggi non si è tirato indietro. Ha portato la sua squadra in mezzo alla gente, per ringraziare il popolo del sostegno. Oggi è stata scritta una insolita pagina di calcio antico. Quando i calciatori, senza troppe barriere, si trovavano in mezzo alla gente e ai loro desideri di tifosi innamorati. Non eravamo più abituati a tutto questo. L'Inter lo ha reso possibile.