"Pimco, sesto fondo al mondo per patrimonio gestito, sta svolgendo una due diligence. L’ufficialità sarà annunciata entro la seconda settimana di maggio. La durata del nuovo finanziamento potrebbe essere di due o tre anni. In questo secondo caso coinciderebbe con la scadenza dei contratti dei dirigenti, Beppe Marotta in primis. È probabile che la struttura sarà simile a quella dell’operazione chiusa con Oaktree: prestito caricato sulla società lussemburghese attraverso cui gli Zhang controllano l’Inter, e pacchetto di maggioranza delle azioni del club in pegno al creditore come garanzia. Pimco sarebbe pronto a garantire il denaro a un tasso inferiore al 12% chiesto da Oaktree per il nuovo prestito, di due punti più alto rispetto a quello applicato nel 2021", sottolinea oggi Repubblica.