Prima la Salernitana, poi l'Atletico Madrid. Un passo alla volta perché questa Inter non vuole lasciare nulla per strada. Soprattutto ora che i nerazzurri hanno aumentato il vantaggio sulla seconda.

"Raccontano che più che dalla partita con la Roma, la dirigenza dell’Inter fosse preoccupata dal match contro la Salernitana, stasera alle 21 a San Siro. Sanno bene in casa della capolista che le insidie si nascondono dove non te le aspetti: ad esempio in un faccia a faccia contro l’ultima in classifica, in cui peraltro esordirà il nuovo allenatore Liverani", spiega Repubblica.