Il tema Dumfries è uno dei più delicati: l'olandese ha un contratto in scadenza nel 2025, per lui in estate sarà un bivio

L'Inter in estate cercherà di rinforzare ancor di più la rosa: Zielinski e Taremi sono già due colpi di fatto chiusi a parametro zero ma la società ha l'intenzione di rendere ancor più profondo il parco giocatori, così da poter affrontare al meglio tutte le competizioni, compreso il Mondiale per Club in estate.