GdS: “Dumfries-Inter, rinnovo lontano: distanza sulle cifre. Sarà addio se…”

C'è distanza tra l'Inter e Denzel Dumfries per il possibile rinnovo di contratto dell'esterno, attualmente ai box per infortunio. A fare il punto sulla situazione è La Gazzetta dello Sport dopo i recenti dialoghi tra le parti. "Dumfries è ancora lontano dal rinnovo: in scadenza nel 2025, l'Inter gli ha proposto un prolungamento dell'accordo in linea con quello di Dimarco (4 milioni a salire), ma l'entourage dell'olandese ha chiesto una cifra superiore a 5 milioni. Le parti hanno deciso di riaggiornarsi nel 2024, ma è chiaro che, se prima dell'apertura del prossimo calciomercato estivo non sarà trovata un'intesa, Denzel sarà ceduto in caso di offerta importante", si legge.