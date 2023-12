Sky – Inter, sos a destra senza Dumfries: occhio alla possibile ‘trovata’ di Inzaghi

Occhio alla possibile ‘trovata’ di Simone Inzaghi per Inter-Udinese dopo gli stop di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, che hanno raggiunto Benjamin Pavard in infermeria. Con Alessandro Bastoni reduce dallo stop e Juan Cuadrado ancora non al 100%, a destra l’allenatore dovrà trovare una soluzione.

La prima porta sicuramente a Matteo Darmian, che però è un’opzione anche per il terzetto difensivo. Difficile l’impiego di Carlos Augusto (o Dimarco) a destra, ma per Sky la possibile ‘trovata’ può essere Davide Frattesi a tutta fascia a destra. È un’idea al momento, nei prossimi giorni se ne saprà di più. Inzaghi ragiona e studia le opzioni per la corsia in vista dell'Udinese.