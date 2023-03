Sky – Inter, Dzeko e Dimarco ancora a parte: il punto anche su Bastoni e Gosens

Continua il lavoro ad Appiano Gentile per l'Inter agli ordini di Simone Inzaghi in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Edin Dzeko e Federico Dimarco hanno lavorato a parte sul campo per gran parte della sessione, disputando solo una porzione della sessione con il resto del gruppo.

Inzaghi proverà a recuperare anche Bastoni e Gosens e non è da escludere che entrambi possano essere in campo dal 1' contro la Fiorentina. Per Dzeko e Dimarco, invece, saranno fatte valutazioni a partire da domani per capire i loro eventuali progressi.