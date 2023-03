GdS – Bastoni, Dimarco e Gosens verso il recupero per Inter-Fiorentina. E Dzeko…

Le sensazioni sul rientro di Milan Skriniar , ma non soltanto. La Gazzetta dello Sport oggi ha aggiornato anche sulle condizioni degli altri acciaccati di casa Inter con vista sulla ripresa del campionato con la Fiorentina. Ecco gli aggiornamenti sui singoli dopo l’allenamento odierno:

“Per quel che riguarda gli altri nerazzurri negli scorsi giorni in infermeria, le notizie sono molto positive: Dimarco (fastidio al retto addominale contro la Juventus), Gosens (risentimento al gemello mediale sinistro prima del ritorno degli ottavi di Champions) e Bastoni (distrazione ai flessori della coscia sinistra al Dragao) oggi hanno tutti svolto un lavoro differenziato sul campo. Tra domani e mercoledì saranno reinseriti nel gruppo e a quel punto il loro utilizzo dal 1' o a partita in corso sabato contro la Fiorentina sarà una scelta che competerà a Inzaghi.

Dalla convocazione con la Bosnia è invece tornato con un po' di lombalgia l'attaccante ex Roma. Edin oggi è stato visitato e andrà rivalutato tra 48 ore dopo un po' di terapie specifiche. Considerando che si va verso un aprile con molti impegni, non c'è la volontà di affrettare il recupero di Dzeko, ma il problema non sembra comunque serio”, si legge.